Atalanta, Ilicic in uscita: non è stato convocato per il West Ham per evitare eventuali infortuni

Josip Ilicic è in uscita dall'Atalanta e il club più interessato è senza dubbio il Milan, che è sempre alla ricerca di rinforzi per la trequarti. Come riporta il Corriere di Bergamo, proprio per il fatto di essere al centro di una trattativa di mercato, lo sloveno non è stato convocato da Gasperini per l'amichevole contro il West Ham per evitare eventuali infortuni.