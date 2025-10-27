Atalanta, Juric: "Milan avvantaggiato senza coppe? Siamo abituati a questi ritmi"
Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta che domani sera alle 20.45 ospita il Milan nel secondo anticipo del nono turno di campionato di Serie A Enilive, il primo infrasettimanale, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi. Un estratto delle sue dichiarazioni.
L'Atalanta gioca le coppe, il Milan una volta a settimana. Loro hanno un vantaggio?
"Siamo abituati ormai a giocare con questi ritmi: nel mezzo anche i vari Nazionali dove fare degli allenamenti completi, per più giorni, diventa difficile. Bene che giochiamo subito visto che saremo più pronti mentalmente".
Come si contiene il Milan?
"De Roon non giocherà in difesa per quanto possa fare sia il difensore che il centrocampista. Poi valuteremo quanto sarà pronto Kossounou per giocare dal primo minuto. Staremo a vedere”.
