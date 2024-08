Atalanta ko e il Milan resta l'ultima italiana a vincere la Supercoppa UEFA

Il Milan resta l'ultima squadra italiana ad aver vinto la Supercoppa UEFA, dopo il ko di ieri sera dell'Atalanta contro il Real Madrid di Ancelotti. Proprio Re Carlo era al timone dei rossoneri il 31 agosto 2007 quando arrivò il successo del Diavolo sul Siviglia al "Louis II" di Montecarlo per 3-1. Al vantaggio andaluso firmato Renato arrivò la reazione nella ripresa con Pippo Inzaghi, Jankoulovski e Kakà.

Tre anni dopo l'Inter proverà a far sua la Supercoppa, perdendo però per 0-2 contro l'Atletico Madrid per le reti del compianto José Antonio Reyes e del "Kun" Aguero. A oggi il Milan è di gran lunga la squadra più vincente tra le italiane con 5 trionfi, mentre a livello assoluto è stato superato proprio in questa edizione dal Real Madrid.