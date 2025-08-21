Athekame: "Al Milan tanti grandi giocatori, posso imparare tanto"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di presentazione, Zachary Athekame ha parlato così del suo arrivo al Milan:

Qual è la prima cosa che ti ha colpito del mondo Milan?

"Penso che tutti conosciamo la storia del club. Penso che sia un club grandissimo, e questo mi ha interessato, come il progetto. Voglio darmi al 100% per la squadra e migliorare. Penso che sia la cosa più importante".

Il fatto di vedere una gloria come Tassotti ti stimola?

"Si, certo. Come ha detto sono circondato da calciatori fantastici e questo mi spinge a dare il 100% sia in partita che in allenamento. Posso imparare tanto".

Come è stato approcciarsi allo spogliatoio del Milan ricco di campioni? Che tipo di consigli ti hanno dato?

"Tutti mi hanno accolto molto bene. Credo che lo spogliatoio sia molto affiatato, e calciatori di questo calibro sono d'esempio. Sono molto contento di giocare con loro".