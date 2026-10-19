Athekame continua a stupire in Francia: è il MVP di Lione-Nizza (con un assist)
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Zachary Athekame, terzino destro del Lione in prestito secco dal Milan, è stato votato come MVP del match tra la squadra di Fonseca e il Nizza.
"Molto vivace sul suo lato destro e autore di un passaggio decisivo su un cross millimetrico, Zachary Athekame è il vostro Uomo della partita. Che partita del nostro svizzero": Zachary Athekame, terzino destro del Lione in prestito secco dal Milan, è stato votato come MVP del match tra la squadra di Fonseca e il Nizza.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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