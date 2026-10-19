Sabatini non ha dubbi: "Rabiot è il miglior centrocampista del campionato italiano"

Il giornalista Sandro Sabatini ha esaltato Adrien Rabiot, definendolo come il miglior centrocampista del campionato italiano

Sandro Sabatini, presente negli studi di Pressing per commentare la 7^ giornata di Serie A, ha esaltato Adrien Rabiot, autore di un gol e di un assist nell'ultimo impegno casalingo dei rossoneri in campionato contro l'Atalanta: "La prestazione di Rabiot contro l'Atalanta è assolutamente da sottolineare. Il francese è il miglior centrocampista del campionato italiano".

Dopo il match contro i bergamaschi, Rabiot ha dichiarato a Sky: "Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi stranamente nel secondo tempo, gli ultimi trenta minuti, abbiamo perso il filo della partita ed è un problema, perché abbiamo fatto molto bene il primo tempo. Poi se facciamo un secondo tempo del genere non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita, ma alla fine non so se lo meritiamo così tanto. Per questo sono un po' arrabbiato, perché, ripeto, abbiamo vinto ed avevamo bisogno dei tre punti, ma non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare così nel secondo tempo".