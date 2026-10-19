Marchegiani: "Milan in crescita. Sta trovando le posizioni giuste agli uomini in campo"

Il commento positivo di Luca Marchegiani sulla crescita generale del Milan, a livello tattico e di prestazioni in campo

L'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista di lungo corso, durante il post-partita di Milan-Atalanta 3-2 è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la prestazione della squadra rossonera e in generale il momento di forma della formazione allenata dal tecnico Ruben Amorim. Questo il suo pensiero: "Il Milan sembra una squadra in crescita. Secondo me sta però trovando, oltre che i risultati, anche le posizioni giuste agli uomini in campo. Questo sistema che è a tre o a quattro a seconda se ha palla o non ha palla sta dando delle soluzioni".

Continua Luca Marchegiani sull'analisi delle evoluzioni tattiche del Milan di Ruben Amorim: "Gli esterni funzionano, perché anche Morata stasera, anche se a sprazzi, è comunque un giocatore di livello. Sono mancati secondo me un po' quelli che sono entrati nel momento in cui dovevano tenere alto il ritmo, no? Si è un po' abbassato il ritmo e questo ha un po' complicato una partita che l'Atalanta poi è stata brava a reindirizzare dopo un primo tempo non buono".