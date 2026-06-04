Athekame e Palestra, numeri simili in Serie A ma valori sballati: perchè l'italiano vale tre volte lo svizzero?

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Un dato davvero curioso. Athekame e Palestra hanno quasi gli stessi numeri e statistiche in Serie A, ma l'esterno italiano vale 4 volte quello svizzero

Con molta calma, forse troppa il Milan tenta di organizzare la prossima stagione 2026/2027. Infatti, questo è un giugno iniziato come al solito. Tanto caos, tante riflessioni e ad oggi ancora nessuna novità concreta. Il Milan lavora per costruirsi il proprio futuro, ma il tempo passa e le settimane assumo sempre più importanza in ottica di tempo (perso). Il Diavolo non ha ancora un allenatore, un direttore sportivo e un direttore generale. Questo non può essere normale, soprattutto se si vuole puntare forte su un nuovo progetto e con una filosofia diversa rispetto agli ultimi anni. Per il Milan sarà quindi difficile programmare con tutto questo ritardo. Se non accade una sterzata, la squadra rischia davvero di fallire già in partenza.

In merito al mercato estivo però, nasce un interessante paragone e confronto tra due giocatori che in questa Serie A appena conclusa hanno avuto gli stessi numeri, o quasi. Infatti, i dati non mentono, anche se sicuramente le qualità sono diverse, e su questo siamo tutti onesti, però. Athekame in Serie A vanta finora 27 presenze con 823 minuti giocati, conditi da 2 gol e 2 assist in rossonero. Il suo valore si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro. Clamorosamente, anche Marco Palestra ha quasi gli stessi numeri del giovane svizzero nel massimo campionato italiano: 37 partite giocate con il Cagliari, più di 3mila minuti giocati con un gol e 4 assist. Il suo valore sarebbe di circa 50 milioni di euro.