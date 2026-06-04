Serie A, domani verrà presentato il calendario del campionato 2026-2027

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Domani, venerdì 5 giugno, verrà presentato il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. Lo scrive il sito ufficiale della Lega Calcio Serie A: "Conto alla rovescia per la presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026/2027 che sarà svelato venerdì 5 giugno, a partire dalle ore 18.30, nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A.L'evento, prodotto interamente da Lega Calcio Serie A, sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito internet e "Radio Tv Serie A"), su DAZN, Sky, Mediaset, Sportitalia e tanti altri.

La trasmissione televisiva sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell'Head of Competitions Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di Campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione".