Il Milan non ha più fascino? Ravezzani: "Se non costruisci qualcosa a livello societario, finisce così.."

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Il pensiero di Fabio Ravezzani a TMW in merito alla triste e caotica situazione del Milan insieme alla Juventus, orfana di Dusan Vlahovic

E' un periodo caotico e davvero molto confusionario in casa Milan. Il club si trova in un limbo, con il tempo che passa sempre più. Questo Milan non ha ancora deciso allenatore e ds, impossibile programmare bene e provare ad essere competitivi in queste condizioni. Così, è intervenuto a TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia. Di seguito vari estratti del suo pensiero, dall'addio di Vlahovic alla Juve al mancato appeal del Milan

"Un brutta figura, non è possibile che se ne vada così dalla Juve. Ha saltato 52 partite su 162. In pratica ogni tre partite ne ha saltata una, ha segnato 64 gol. A livello umano e professionale fa una figura pessima. E la fa anche Comolli, che scopre il 3 come la Juve? E' un inizio in salita per Spalletti. Una volta c'era la fila per andare a giocare nella Juve e nel Milan, ora c'è la grande fuga. E' questa la notizia. C'erano una volta due squadre che avevano un fascino, oggi non è più così. Se non costruisci qualcosa a livello societario, finisce così. Spalletti? Se va via, dove va? Ha 67 anni, non credo sia molto intelligente uscire così dal giro. Senza Vlahovic, rimane un organico importante la Juve. Certo, mancano due tasselli del mosaico come centravanti e portiere, roba non da poco...lo al posto di Spalletti comunque rimarrei. Se non dovesse andare bene, avrebbe anche delle attenuanti".