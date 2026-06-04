Domani verrà svelata la Serie A 26-27: niente derby di Torino e Roma durante ATP Finals e Internazionali di tennis. Novità anche per chi gioca in Europa

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Domani a Parma verrà stilato il nuovo calendario della Serie A 2026-2027. L'algoritmo che stilerà le 38 giornate terrà conto di alcune importanti novità

Domani alle 18.30 verrà svelato a Parma il calendario della Serie A 2026-2027. Come riporta sportmediaset.it, l'algoritmo che stilerà le 38 giornate terrà conto di alcune importanti novità: prima di tutto terrà conto dei grandi appuntamenti italiani del tennis, ossia le Atp Finals e gli Internazionali d'Italia, durante i quali non potranno giocarsi i derby di Torino e di Roma. Niente derby, inoltre, alla 37^ e 38^ giornata e infine chi parteciperà a competizioni diverse (Champions, Europa Lague e Conference League) non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di coppe.

Queste le date della Serie A 2026-2027:

INIZIO: domenica 23 agosto 2026

FINE: domenica 30 maggio 2027.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 28 ottobre - mercoledì 6 gennaio, per l'Epifania.

PAUSE NAZIONALI: 27 settembre - 4 ottobre - 15 novembre - 28 marzo.