Francia, stasera amichevole contro la Costa D'Avorio: Maignan e Rabiot in campo dal 1'
Questa sera la Francia sarà impegnata in un'amichevole contro la Costa D'Avorio. In vista di questa partita, il ct Didier Deschamps dovrebbe schierare dal primo minuto entrambi i giocatori del Milan che ha convocato per il prossimo Mondiale, vale a dire Mike Maignan e Adrien Rabiot. Nell'undici titolare francese ci sarà anche l'ex rossonero Theo Hernandez. Ecco la probabile formazione della Francia secondo Le Parisien: Maignan: Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Cherki, Thuram; Mbappé.
Questa la lista dei convocati della Francia:
Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Difensori: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
Centrocampisti: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Psg)
Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Desiré Doué (Psg), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter)
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