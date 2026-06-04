Anellucci duro su Leao: "Gioca per sé stesso e non fa gruppo"

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L'agente sportivo Anellucci ha commentato l'indiscrezione secondo cui il futuro di Rafael Leao, che lascerà il Milan, potrebbe essere all'Arsenal

L'agente Claudio Anellucci, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così la voce di un possibile futuro all'Arsenal di Rafael Leao: "50 milioni per Leao? Non li spenderei quei soldi per lui. E' un altro che gioca per se stesso, non sposta. In certe situazioni è odioso per lui e per i compagni. E' uno che non fa gruppo. In Premier devi correre, devi avere intensità e fame, cosa che non ha".

Sull'addio di Vlahovic alla Juventus, Anellucci ha invece spiegato: "La Juve ha dimostrato poca lungimiranza. Hai perso qualche anno fa Dybala a zero, e non puoi farlo senza cercare qualche accordo e incassare qualcosa. Non ha mai convinto in maniera importante, per quelle cifre doveva spostare sempre o quasi l'asticella dalla sua parte, ma non è mai successo o quasi. Alla Juve ha fallito miseramente sia lui che la società. E' stata un'operazione in perdita. Dove andrà? Arabia per me".