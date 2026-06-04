Milan, un altro talento va all'estero: Longoni verso il PSG

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Non una bella notizia. Il Milan si priva così di un potenziale prospetto per la prima squadra. Il portiere volerà in Francia

Il mercato del Milan purtroppo non sembra decollare a prescindere dal momento e caos societario. Sì, perchè come riportato da l'Equipe, il PSG avrebbe concluso un'operazione di mercato che vedrebbe protagonista proprio il Milan. Infatti, il talento classe 2008 rossonero Alessandro Longoni, portiere è ormai in ottica Francia dopo aver rotto con l'ambiente Milan. Un altro italiano all'estero, con il club rossonero che perde così un potenziale prospetto anche per la prima squadra.

LONGONI UNA VITA IN ROSSONERO, POI..

Longoni fin dai pulcini veste rossonero, giudicato come uno dei portieri più promettenti degli ultimi anni nel calcio nostrano e fortemente abile nell'impostazione dal basso con i piedi, ha passato tutta la trafila delle varie categorie giovanili nel Diavolo. Ora però è vicinissimo all'addio, per abbracciare chi di talenti giovanissimi non ha mai avuto paura di valorizzarli come Luis Enrique. Chelsea e Manchester City avevano posato gli occhi su Longoni nel mercato invernale, pochi mesi più tardi era stato rilevato anche l'interesse del Como per lui (tra l'altro nato sulle rive del Lago). Niente da fare, il PSG è stato più lesto e veloce