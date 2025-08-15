Athekame ha scelto il 24. È il 12° proprietario di questo numero, l'ultimo è stato Florenzi

Athekame ha scelto il 24. È il 12° proprietario di questo numero, l'ultimo è stato FlorenziMilanNews.it
di Gaetano Mocciaro

Zachary Athekame ha scelto la maglia numero 24, raccogliendo pertanto il testimone da Alessandro Florenzi. Un numero poco popolare nella storia del Milan, basti pensare che lo svizzero è solamente il 12° a indossarla dal 1995, anno in cui è stata introdotta la numerazione fissa. Vediamo nel dettaglio i precedenti proprietari:

1995/96 - Stefano Eranio
1996/97 - Stefano Eranio
1997/98 - Dario Smoje
1998/99 - Andrés Guglielminpietro
1999/00 - Andrés Guglielminpietro
2000/01 - Andrés Guglielminpietro
2001/02 - Martin Laursen
2002/03 - Martin Laursen
2003/04 - Martin Laursen
2004/05 - Vikash Dhorasoo
2006/07 - Leandro Grimi
2008/09 - Philippe Senderos
2011/12 - Rodney Strasser
2013/14 - Bryan Cristante
2014/15 - Bryan Cristante
2019/20 - Simon Kjaer
2020/21 - Simon Kjaer
2021/22 - Simon Kjaer
2022/23 - Simon Kjaer
2023/24 - Simon Kjaer
2024/25 - Alessandro Florenzi