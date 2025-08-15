Athekame ha scelto il 24. È il 12° proprietario di questo numero, l'ultimo è stato Florenzi
Zachary Athekame ha scelto la maglia numero 24, raccogliendo pertanto il testimone da Alessandro Florenzi. Un numero poco popolare nella storia del Milan, basti pensare che lo svizzero è solamente il 12° a indossarla dal 1995, anno in cui è stata introdotta la numerazione fissa. Vediamo nel dettaglio i precedenti proprietari:
1995/96 - Stefano Eranio
1996/97 - Stefano Eranio
1997/98 - Dario Smoje
1998/99 - Andrés Guglielminpietro
1999/00 - Andrés Guglielminpietro
2000/01 - Andrés Guglielminpietro
2001/02 - Martin Laursen
2002/03 - Martin Laursen
2003/04 - Martin Laursen
2004/05 - Vikash Dhorasoo
2006/07 - Leandro Grimi
2008/09 - Philippe Senderos
2011/12 - Rodney Strasser
2013/14 - Bryan Cristante
2014/15 - Bryan Cristante
2019/20 - Simon Kjaer
2020/21 - Simon Kjaer
2021/22 - Simon Kjaer
2022/23 - Simon Kjaer
2023/24 - Simon Kjaer
2024/25 - Alessandro Florenzi
