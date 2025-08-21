Athekame: "Mi piace tanto attaccare. Ecco il mio ruolo preferito"
Queste le parole di Zachary Athekame in conferenza stampa sul suo modo di giocare:
Con te sarà un Milan che anche a destra tenterà di sfondare? Ti ritieni un giocatore offensivo o conservativo?
"Penso che in allenamento lavoriamo bene in tutti gli aspetti. È vero che a sinistra c'era una combinazione molto valida. Per quanto riguarda me, mi piace molto andare in avanti, ma a parte questo posso dire che come squadre lavoriamo bene su ambo le fasce".
Le tue caratteristiche?
"Di base gioco in una difesa a 4. Ora che sia a 4 o a 5 sono a disposizione. Io preferisco comunque giocare come esterno tutta fascia in un 3-5-2. Io sono qui per essere a disposizione dell'allenatore. Se mi mette in una difesa a 3 laterale sarà disponibile, così come lo sarà in altre posizioni".
