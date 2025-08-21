Athekame rivela: "Tre settimane fa il primo contatto con il Milan"
Zachary Athekame, intervenuto oggi in conferenza stampa a Casa Milan, ha commentato così la trattativa che lo ha portato al Milan:
A quando risale il primo contatto con il Milan? Qual è stata la tua reazione?
"La mia reazione è stata fortissima, è stata un'emozione fortissima. Poi ovviamente bisogna rimanere lucidi, ma sono rimasto stupito. Però sono qui per lavorare e mettermi a lavoro. È stato circa 3 settimane fa, non ricordo la data. E chiaramente sono stato molto felice".
C'è più orgoglio o ansia di giocare a San Siro?
"Penso che non ci sia ansia. Come sappiamo tutti il Milan è un club storico, con uno stadio meraviglio, che ti dà la voglia di dare il 400%, e questo può solo portare una motivazione aggiuntiva ai giocatori".
