Attacco super, ma difesa non blindata: ecco il lato debole del Manchester

Un attacco stellare ma una difesa non blindatissima. Come riporta La Gazzetta dello Sport, che analizza il Manchester United dal punto di vista tecnico-tattico, il lato debole dei Red Devils è appunto la retroguardia. La coppia Lindelof-Maguire - scrive la rosea - non raggiunge mai picchi di eccellenza. Il Milan dovrà far tesoro di questa "debolezza" e cercare di mettere in difficoltà gli inglesi.