Attentato a Trump, De Laurentiis: "Così si mette in pericolo la democrazia, solidarietà a lui"

Nelle scorse ore negli Stati Uniti Donald Trump , candidato alla presidenza, è stato colpito a un proiettile da un proiettile durante un comizio in Pennsylvania. La notizia ha fatto il giro del mondo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, sempre molto attento alle vicende USA, ha commentato così tramite il suo account X:

"Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico attentato di questa notte, che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile. Solidarietà a Donald Trump".