Avv. Cascella: "UEFA, squalificare decine di calciatori sarebbe un autogol completo"

Raggiunto da Sky, l’avvocato Angelo Cascella, esperto di diritto sportivo, ha fatto il punto sulle possibili conseguenze legali della nascita della Superlega, in merito a eventuali rappresaglie della UEFA o della FIGC: “Tutte le valutazioni sono possibili. Distinguerei tra legittimità e convenienza. Queste società hanno adottato questa iniziativa nell’ambito di una valutazione di quelle che possono essere le loro possibilità, sono soggetti di diritto privato che hanno intrapreso legittimamente questo piano. Dal punto di vista dell’UEFA, sicuramente le società hanno sottoscritto determinate regole in base al quale si impegnavano a eseguire determinate cose. L’UEFA è un’associazione: al di là delle problematiche regolamentari, c’è da verificare se ci siano violazioni del diritto comunitario. Da questo punto di vista, penso che una Superlega che sia aperta e non del tutto chiusa, che assicuri il rispetto della concorrenza e del libero mercato, sia corretta. Che poi la UEFA intraprenda un’azione io lo ritengo possibile, ma non sarebbe poi tanto conveniente. Inciderebbe su una serie di diritti e penso alla Champions League attuale: non credo ci siano state violazioni. Quanto all’aspetto della convenienza, quale sarebbe nel sanzionare una squadra o dei soggetti estranei come i calciatori, andando a depauperare il valore della competizione? I diritti tv per gli europei sono stati venduti, ci sono contratti: squalificare decine di calciatori sarebbe un autogol completo”.