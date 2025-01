Avv. Raimondo: "Al termine di questa stagione il Milan uscirà dal Settlement Agreement firmato con la UEFA". La situazione

L'avvocato Felice Raimondo, specializzato in diritto sportivo e autore di diversi libri sul calcio e sulle regole che lo governano, ha pubblicato questo aggiornamento sul Milan sul proprio profilo di X: "Al termine di questa stagione il Milan uscirà dal Settlement Agreement firmato con la UEFA. Nell'accordo si leggeva che 'Lo scopo principale consiste nel garantire che i club rispettino i nuovi requisiti di stabilità (la c.d. football earning rules) nel periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2025/26 (cioè che copre i periodi di rendicontazione che terminano nel 2023, 2024 e 2025)'.

Il 30 giugno 2025 terminerà l'ultimo periodo di rendicontazione che verrà valutato ai fini del FFP. In altre parole, nel periodo di monitoraggio valutato nella stagione 2025/26, i club interessati dovranno avere un surplus di guadagni calcistici aggregato, o un deficit di guadagni calcistici aggregato entro lo scostamento accettabile come previsto dal nuovo FFP. Lo scostamento accettabile è di 5 milioni di euro. Tuttavia, il disavanzo può superare questo livello fino a 60 milioni di euro se tale eccesso è interamente coperto da contributi o capitale proprio come previsto.

Il Milan riuscirà abbondantemente a rispettare il disavanzo massimo nel triennio indicato, anche se al termine della stagione non si dovesse qualificare per la prossima CL. La Juve, che dopo le problematiche giudiziarie si è vista risolvere il Settlement firmato nel 2022, essendo tornata a disputare la CL sarà valutata nuovamente dalla CFCB al termine della stagione in corso e probabilmente firmerà un nuovo accordo transattivo di durata triennale o quadriennale. L'Inter e la Roma finiranno i monitoraggi previsti dai Settlement il 30 giugno 2026. Quindi loro, se rispetteranno gli impegni assunti con la UEFA, usciranno dai Settlement un anno dopo il Milan che sarà la prima squadra italiana a liberarsi di questa problematica".