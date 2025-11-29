Bacconi: "Allegri allenatore che ha impattato di più sulla squadra: poche idee, molto chiare"

Adriano Bacconi, imprenditore ed ex calciatore e allenatore, è intervenuto nel corso di DAZN Bet Club per parlare del Milan, sottolineando l'impatto di Massimiliano Allegri nell'universo rossonero.

Le parole di Bacconi: "Allegri ha fatto delle scelte chiare sin dall’inizio. A mio avviso è l’allenatore, insieme a Gasperini, che ha impattato di più sulla sua squadra perché ci sono poche idee ma molto chiare. Il baricentro di partenza è basso; tre difensori che devono essere fortissimi nei duelli di cui uno deve sempre staccarsi nelle transizioni, e il prescelto è Pavlovic che sta facendo la miglior stagione da quando è arrivato; poi ha voluto mettere un giocatore di grande tenuta fisica, Rabiot, a un giocatore di grande fosforo, Modric".