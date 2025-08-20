Bailey è un nuovo giocatore della Roma: è il primo giamaicano in giallorosso
(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Leon Bailey dall'Aston Villa", lo fa sapere il club giallorosso con una nota. L'operazione si conclude in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 22. Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all'età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. (ANSA).
Pubblicità
News
Serafini: "Su Vlahovic ho la personalissima sensazione che in un ambiente caldo come quello milanista potrebbe vivere una nuova vita"
Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasfertadi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Il Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
4 Mercato in uscita, è Furlani l'uomo delle cessioni: Reijnders, Thiaw e Okafor in Inghilterra anche grazie al dirigente rossonero
Primo Piano
Accordo verbale tra il Milan e Boniface. Trattativa avanzata con il Bayer Leverkusen, c'è fiducia di chiudere a breve
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Esce Thiaw, entra De Winter. L'impatto a bilancio delle operazioni, con un occhio al "buco" Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com