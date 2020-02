Baiocchini: "Donnarumma vuole esserci contro il Genoa"

Intervenuto da Milanello, Manuele Baiocchini ha parlato così su Sky Sport 24 di Gianluigi Donnarumma "Quinta stagione fra i professionisti e da titolare nel Milan, è il protagonista della settimana del Milan non solo perché compie 21 anni ma anche perché tiene in apprensione Pioli e i compagni per quel lieve infortunio alla caviglia e per il quale ieri è venuto a Milanello, sottoponendosi a terapie per cercare di recuperare in tempo. Vuole esserci contro il Genoa. Ha giocato 190 partite col Milan, e a 21 anni sono tantissime. Ne ha giocate già 16 anche con la Nazionale, è davvero il fiore all’occhiello della rosa del Milan. Per quanto riguarda il futuro comunque vedremo, ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021, l’estate prossima sarà un’estate molto molto calda per lui. Sarà un’estate dove il Milan cercherà il rinnovo del contratto, ma se non dovesse trovarlo diventerebbe quindi quasi impossibile trattenerlo per non perderlo poi a costo zero. Un’altra estate di calciomercato in cui Donnarumma sarà molto probabilmente protagonista”.