Baiocchini: "Perché questa reiterata esclusione di Pavlovic?"

Il Milan arriva alla sosta come peggio non poteva, con due sconfitte consecutive: la prima in Champions League in casa del Bayer Leverkusen e la seconda in campionato contro la Fiorentina. I prossimi giorni si vivrà un'atmosfera molto pesante dalle parti di Milanello e si cercherà di rispondere ai tanti interrogativi che sono sorti in questo primo mese e mezzo di stagione ufficiale. Di alcune criticità emerse nella notte di Firenze ne ha parlato Manuele Baiocchini, in studio a Sky Sport 24.

Le parole di Manuele Baiocchini: "C’è da ridire sulle scelte dei cambi di Leao e Pulisic, che non l’hanno presa benissimo. E poi perché questa reiterata esclusione di Pavlovic? Tomori e Gabbia hanno fatto buone partite ma il serbo era andato molto bene prima di questo periodo. Regna un po’ di confusione, Fonseca era molto nervoso nel post partita. E il Milan si deve svegliare presto altrimenti il Napoli e le squadre in vetta si allontanano sempre di più".