Baiocchini: "Pioli ha reso il Milan una famiglia, tutti si sentono parte di un progetto"

Intervenuto a Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato cos' dei cambiamenti che ci sono stati a Milanello nell'ultimo anno: "E' cambiato tanto. Se prendiamo le prime sette partite dello scorso anno con Giampaolo e quelle di Pioli quest'anno ci accorgiamo che già dalla prima giornata, dei titolarissimi ce n'erano solamente quattro rispetto all'anno scorso: Donnarumma, Calabria, Romagnoli e Calhanoglu. Calhanoglu, però, era in una zona di campo diversa. Invece Pioli lo ha messo da trequartista, ruolo che il turco preferisce, e per quel motivo Giampaolo ha cambiato tante volte il modulo al Milan: voleva il 4-3-1-2 ma il trequartista lo faceva Suso, poi è passato al 4-3-2-1 e, alla fine, ha concluso con il 4-3-3 e quella vittoria a Genoa che non gli evitò l'esonero. Sono anche cambiati chiaramente gli interpreti in campo. Ibrahimovic è un giocatore che sposta e fa la differenza, in difesa c'è Kjear ed è cambiato il concetto di famiglia al Milan, perché Pioli ha saputo rimodellare il Milan, facendo sentire tutti parte di un progetto".