Baiocchini: "Zirkzee è il giocatore che il Milan vorrebbe prendere. Dovbyk e Lukaku le possibili alternative"

Intervenuto direttamente da Casa Milan, il giornalista e inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato così delle possibili mosse del Milan per il proprio reparto offensivo: dal tema Zirzkee alle due ipotesi alternative, queste le sue parole:

"Zirkzee è il giocatore che il Milan vorrebbe prendere, è quel tipo di calciatore che manca ai rossoneri e sarebbe un grande colpo strappare Zirkzee alla concorrenza, sarebbe un bel colpo di mercato. Non è semplicissimo e non è detto che il Milan riesca a farlo, avevamo parlato di un possibile problema relativo alle commissioni, ma sembra che le parti si stiano venendo incontro su questo punto. Ci sono però anche altre alternative: Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona, ma ci vogliono 35-40 milioni di euro per prenderlo, piace anche al Napoli, che studia pure Lukaku. Se il Chelsea aprisse all'ipotesi prestito, l'ex Inter e Roma potrebbe tornare d'attualità anche per il mercato dei rossoneri".