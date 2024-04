Baldaccini: "Il Milan sta facendo meglio di quando ha vinto lo scudetto. I rossoneri giocano in una condizione di benessere"

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così la giornalista e opinionista sportiva, Veronica Baldaccini, in merito all'attuale positivo momento di forma del Milan in questi ultimi mesi. Tra i diversi temi toccati, è interessante quello relativo alla forza psicologica della squadra di Stefano Pioli.

"Il Milan è in una condizione importante, forse aumenta un po' i rimpianti di questa squadra considerando che sta facendo anche meglio della stagione dello scudetto. I rossoneri giocano in uno stato di benessere mentale positivo e possono anche prendersi dei rischi che in un'altra fase della stagione non hanno mai fatto. Il Milan può guardare così all'Europa League con grande ambizione".