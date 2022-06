Bale, il Tottenham non è interessato a riprenderlo: dovrà trovarsi un'altra squadra

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Tottenham non ha alcuna intenzione di riprendere in squadra Gareth Bale in vista della prossima stagione. Come scrive il Daily Telegraph, il nome dell'esterno gallese non risulta nella lista della spesa di Antonio Conte e Fabio Paratici. L’ormai ex giocatore del Real Madrid, dovrà dunque cercarsi una nuova squadra dato che il suo accordo con i Blancos scade a fine mese. Bale quest’anno ha giocato appena 290 minuti. I troppi infortuni (Covid, al ginocchio, alla schiena e al polpaccio) ne hanno condizionato il rendimento. L’obiettivo di Bale è quello di trovarsi una società con cui giocare costantemente in modo tale da preparare al meglio in mondiale in Qatar che si disputerà fra novembre e dicembre.