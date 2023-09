Ballo-Tourè saluta dopo due stagioni: i suoi numeri in rossonero

Non è mai decollato il rapporto tra Fodè Ballo-Tourè e il Milan. Il terzino senegalese si è trasferito in prestito secco al Fulham nell'ultimo giorno di mercato, salutando Milanello dopo due stagioni. In totale Ballo ha giocato 26 partite e trovato un solo gol, rimasto però nella memoria collettiva dei tifosi rossoneri per la sua importanza: all'ultimo secondo di una trasferta a Empoli in cui i toscani avevano appena trovato il pareggio. Fodè saluta anche con il titolo di campione di Italia conquistato nel corso della sua prima stagione.