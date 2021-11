Balzaretti: "Sabatini è il mio padre calcistico. Mi ispiro poi a Massara e Monchi"

Nella lunga intervista rilasciata a TMW, il neo Ds del Vicenza Federico Balzaretti ha parlato anche del suo personale. E dei suoi modelli di ispirazione nella veste ora occupata: "Nella mia carriera da calciatore ho avuto la fortuna di lavorare con tanti grandissimi professionisti, ma ce ne sono tre che reputo straordinari e che posso dire abbiano influenzato il mio approccio a questa professione. Il primo è, senza dubbio, Walter Sabatini che reputo il mio padre calcistico. Abbiamo lavorato assieme a Palermo e a Roma. Nella capitale, poi, una volta smesso con il calcio giocato è stato lui a darmi la possibilità di misurarmi con il mondo dirigenziale e non posso far altro che dirgli grazie. Il secondo è Frederic Massara. Caratterialmente siamo persone diverse, ma nel periodo che abbiamo trascorso insieme in giallorosso ho avuto modo d'imparare da lui molto sul piano organizzativo e della programmazione del lavoro. Infine c'è Monchi: un professionista esemplare che anche lontano dall'Italia ha dimostrato essere una persona in grado dare molto a questo mondo".