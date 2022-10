Bamba non sorpreso: "Maignan è un portiere di classe mondiale e lo ha dimostrato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giocatore del Lille Jonathan Bamba ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e si è così espresso sul rendimento di Maignan: “Per me non è una sorpresa perché qui parliamo di un portiere di classe mondiale e lo ha dimostrato al Milan. Mi auguro di vederlo continuare a questi livelli così da poter aiutare il Milan a stare in cima al calcio italiano.”