Barcellona, Xavi presentato al Camp Nou: "Torno con grande entusiasmo"

Come riportato dai colleghi di TMW, Xavi è stato presentato dal Barcellona all’interno del Camp Nou, che è stato aperto gratuitamente ai tifosi (accorsi in 10.000 circa). Xavi è pronto dunque a iniziare l’avventura da allenatore nel Barcellona. Prima della presentazione ufficiale, l’ex calciatore ha parlato ai canali ufficiali del club dicendo: “È un sogno che si avvera. Nel 2015 sono andato via ma il sogno era tornare e lo faccio con la massima responsabilità ma con grande entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo, questa è la mia casa e anche se è un momento storico difficile, mi sento preparato. Il mio DNA non è cambiato, l'idea è sempre quella di essere protagonisti, avere la palla, creare occasioni, essere intensi. Credo che ci sia una squadra con talento e una fantastica generazione di giovani. Voglio trasmettere entusiasmo. So di essere arrivato in un momento complicato. Mi piacciono le sfide, sono una persona competitiva e non potrei essere in un posto migliore. È una sfida spettacolare. Darò la mia vita per far sì che tutto funzioni bene. È la sfida più grande della mia carriera”.