Baresi a Sky: "Milan squadra con lavoro, San Siro è il nostro alleato"

Intevistato a Sky Sport, Franco Baresi ha parlato così della sfida con il Newcastle: "San Siro è il nostro alleato, deve diventare una fortezza per noi. È chiaro che l’amarezza e il dispiacere per i tifosi è tanto, ma questa sera è un’altra partita: torniamo in Champions ed è una partita importantissima, tutto può accadere e stasera è doppiamente importante portare la vittoria”

Su Tonali: “Dispiace, è passato poco tempo ma il calcio è questo. Ha lasciato un grandissimo ricordo a tutti noi”

Su Ibra: "Non so cosa farò da grande Ibrahimović. Il suo futuro nessuno lo conosce, lo conosce solo lui”

Sul Milan: "Credo che il Milan arrivi da due annate molto positive, la botta col derby è stata grande ma questa squadra ha dei valori. Sappiamo che contro ogni squadra è difficile, ma la squadra è viva e partecipe”