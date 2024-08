Baresi ospite del Milan Club New York per un evento con Fondazione Milan

vedi letture

Nella notte italiana il Milan ha giocato la sua seconda amichevole in terra americana. Dopo aver battuto per 3-2 a New York il Manchester City, i rossoneri hanno sconfitto anche il Real Madrid degli ex Ancelotti e Brahim Diaz con il risultato di 1-0, maturato grazie alla rete di Samuel Chukwueze su assist del giovanissimo Mattia Liberali. Le tribune del Soldier Field di Chicago erano gremite ma mancava all'appello l'ex capitano e presidente onorario rossonero Franco Baresi.

Un'assenza più che giustificata. Baresi, infatti, è rimasto a New York dove ieri notte ha partecipato a un evento organizzato con Fondazione Milan presso il foltissimo Milan Club New York situato proprio nella Grande Mela. Il grande ex capitano era chiaramente l'ospite d'onore e ha incontrato oltre 250 tifosi, concedendosi a foto e autografi. Non sono mancati i cori e i tanti ricordi legati al "milanismo". Le foto dell'evento.