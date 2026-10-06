Rispetto per Baresi: sabato verrà realizzato un nuovo murale a Casa Milan

Baresi, dopo l'oltraggio alla sua memoria con lo sfregio del murale a lui dedicato, sarà omaggiato con la realizzazione di una nuova opera

È ancora negli occhi e nella testa di tutti il brutto oltraggio che è stato riservato al Capitano Franco Baresi. Una decina di giorni fa, ignoti hanno rovinato e pasticciato il murale dedicato al Capitano rossonero, realizzato all'esterno di Casa Milan dall'artista Lucas Street Art con la tecnica del paste-up. L'opera rientrava all'interno di una serie dedicata al numero 6 milanista, omaggi dopo la sua morte il 31 luglio scorso. Gli atti vandalici che l'hanno deturpata hanno scatenato lo sdegno di tutto il mondo sportivo.

Ecco perché, per dimostrare che il sentimento di ricordo di Franco Baresi è più forte di chi vuole infangarlo, sabato prossimo Lucas Street Art si recherà a Casa Milan per realizzare un nuovo murale dedicato al Capitano. Luca Rosada, nome reale dell'artista, si recherà alle 9.30 del mattino nei pressi della sede del club rossonero e in circa quattro ore ridarà dignità all'opera dedicata a Baresi. Lo stesso autore aveva parlato così, come riferisce la Gazzetta dello Sport: "Questo sfregio dell’opera mi spezza il cuore per aver sfregiato la persona, l’immagine, Franco Baresi"