Baresi sul derby di Milano: "Non erano partite come le altre, io lo sentivo ancora di più"

Franco Baresi ha rilasciato un’intervista a Milan TV nel corso del format “On The Pitch” soffermandosi sul Derby di Milano: “Sentivo i derby, non erano partite come le altre. Sentivamo e volevamo battere l’Inter in quegli anni lì. Quando affronti l’Inter ti carichi, io lo sentivo ancora di più. Ricordo questa il derby del novembre 1989. Fu straordinario e riuscimmo ad ottenere una bellissima vittoria. Soffrivamo un po’ in campionato quando giocavamo contro l’Inter, che forse lo sentiva più di noi. Ricordo il gran gol di Van Basten ma anche il mio infortunio dopo il contrasto con Klinsmann. Per fortuna poi mi sono operato e sono riuscito a giocare la finale di Coppa Intercontinentale"