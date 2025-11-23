Bartesaghi a DAZN "Ho tutto da dimostrare. Qui grazie al Milan Futuro"

Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN al termine di Inter-Milan 0-1.

Il tuo primo derby tra i grandi…

"Sono molto contento e molto onorato, è un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che era la mia occasione, dovevo sfruttare ogni palla e dare il 100% per questa maglia".

Ti stai prendendo il posto da titolare:

“Non l’avrei mai immaginato, ma c’è uno staff e una squadra che mi dà molta fiducia. Sono molto sereno, molto tranquillo, faccio il mio dovere e sono a disposizione di tutti”.

Con la Roma in difficoltà e ti sei ripreso, oggi a tuo agio…

“Ci sono varie partite diverse tra loro in un campionato. Con la Roma sono andato in difficoltà all’inizio ma abbiamo reagito bene, vuol dire che siamo una squadra e ci aiutiamo tra noi: non è scontato”.

Quanto ti è servita la Serie C con il Milan Futuro?

“È stato molto importante, mi ha aiutato in alcuni ambiti, soprattutto a gestire la pressione degli stadi, anche in Serie C ci sono squadre di livello. È stato molto importante, non è andata come speravamo, ma alla fine il progetto è quello e ci siamo impegnati al massimo”.

Sogni la Nazionale?

“È il sogno più grande che ho, però per provarlo a renderlo realtà c’è bisogno di serenità e di testa libera. Darò il massimo per il Milan e per una convocazione”.

Un anno fa immaginavi che saresti riuscito ad essere titolare in un derby? Avevi questa consapevolezza?

“No, non me l’aspettavo nel giro di un anno. Grazie ai compagni e grazie al progetto Milan Futuro sono riuscito ad esaudire questo sogno. Devo ringraziare tutti gli staff, tutti i mister, tutti i compagni. Ho sempre lavorato con la testa serena anche se i risultati non venivano. Non ho niente da perdere e tutto da dimostrare, i risultati sono nelle mie mani”.