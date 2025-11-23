Inter, Thuram: "Il Milan, come il Real Madrid, è la squadra più forte d’Europa su contropiede"

Marcus Thuram, centravanti nerazzurro, ha parlato dopo Inter-Milan 0-1. Le sue parole a DAZN:

La grande parata di Maignan sul suo colpo di testa:

“Forse dovevo mettergliela dall’altra parte… La palla arriva da sinistra e devo rimetterla a sinistra”.

Perché avete difficoltà nei big match?

“Non lo posso spiegare, però penso che col mister troveremo le soluzioni, è forte e bravo. Era una gara decisiva ma ci sono ancora tante partite, siamo a novembre”.

Cosa manca all’Inter? Prendete sempre gol in ripartenza…

“Penso che per come giochiamo noi, per il possesso palla, fa male perderla e prendere contropiede. Penso che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa su contropiede. Manca qualcosa perché abbiamo perso ma siamo sulla squadra giusta”.

L’atmosfera nello spogliatoio; cosa vi direte?

“Penso che la cosa più importante è avere fiducia in noi e nel mister. Una sconfitta non ci può far cambiare tutto il mondo perché penso che l’Inter oggi sia sulla strada giusta. C’è sempre da migliorare ma non è tutto da buttare via”.