Maignan clamoroso sul rigore: come si è mangiato mentalmente Calhanoglu
Al minuto 73 di Inter-Milan c'è stata la giocata che ha deciso definitivamente il derby: Mike Maignan ha parato il rigore di Calhanoglu, che fino ad oggi aveva il 95% di realizzazione dagli undici metri in Serie A con l'Inter, con un intervento strepitoso.
La prodezza da campione però inizia nella preparazione: Maignan si è mangiato mentalmente Calhanoglu, prima andando a dirgli sul dischetto dove avrebbe dovuto tirare, e poi con un semplice passo alla sua sinistra, lasciando più scoperto il lembo di porta verso cui ha poi calciato il centrocampista nerazzurro. Mind game che il portiere rossonero ha gestito magistralmente e che ha mandato in pappa l'avversario.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
