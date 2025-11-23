Il Milan vince il derby e scavalca l'Inter: la classifica aggiornata

Il Milan vince il Derby contro l'Inter, un 1-0 firmato Pulisic e Maignan, con il portierone rossonero che con tre miracoli, tra cui un rigore parato a Calhanoglu, fissa il risultato finale. La squadra di Allegri supera l'Inter in classifica e va al secondo posto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 27*
Milan 25*
Napoli 25*
Inter 24*
Bologna 24*
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Parma 11*
Lecce 10
Pisa 9
Genoa 8*
Fiorentina 6*
Verona 6*

* una partita in più