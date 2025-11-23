Buffon: "I connotati di Allegri si sono visti nei 90 minuti e nel risultato finale"

Gigi Buffon, negli studi di DAZN, ha commentato così il derby vinto dal Milan di Massimiliano Allegri per 1-0. Le sue dichiarazioni:

"Stasera devo dire che i connotati del mister si sono visti in tutti i 90 minuti e soprattutto nel risultato finale. La sua impronta è evidente e la classifica dice che sta facendo molto bene".