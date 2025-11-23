live mn

LIVE MN - Allegri: "In una grande squadra bisogna avere attenzione. Dopo la partita mi hanno detto che..."MilanNews.it
di Antonello Gioia
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.

Bella vittoria...

"Ho ringraziato i ragazzi, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa, regalando una bella vittoria ai tifosi, alla società e allo staff. Domani dobbiamo riposare, poi martedì si riprende ad allenarsi per la Lazio, in cui dobbiamo fare bene perché altrimenti buttiamo a mare il risultato di stasera, mantenendo l'equilibrio. Noi abbiamo sbagliato un po' tecnicamente all'inizio, eravamo un po' timorosi, dovevamo fare meglio".

Il 7 luglio si apsettava di essere a questo punto?
"In una grande squadra bisogna avere ambizione. Vedremo come riusciremo a girare e bisogna dare continuità ai risultati".

Come si migliora con le piccole?
"Si deve migliorare avendo rispetto anche con le piccole. Quando si rientra in campo non si devono subire così tante situazioni da gol da fallo laterale come successo con il Parma". 

Paragonabile alla vittoria con la Roma?

"Non è questione di sofferenza, ma che quando c'è da difendere devi essere aggressivo su ogni palla per rendere difficile la vita agli avversari. Quando non abbiamo la palla, non bisogna prendere gol".

Derby finito 0-1 come il suo primo derby...

"Me l'hanno detto dopo la partita. Questa vittoria ci consente di rimanere nelle prime quattro. Cinque punti non erano tanti dalla prima, ma psicologicamente si poteva subire il contraccolpo".