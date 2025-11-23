Allegri: "In una grande squadra bisogna avere attenzione. Dopo la partita mi hanno detto che..."
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan.
Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.
Bella vittoria...
"Ho ringraziato i ragazzi, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa, regalando una bella vittoria ai tifosi, alla società e allo staff. Domani dobbiamo riposare, poi martedì si riprende ad allenarsi per la Lazio, in cui dobbiamo fare bene perché altrimenti buttiamo a mare il risultato di stasera, mantenendo l'equilibrio. Noi abbiamo sbagliato un po' tecnicamente all'inizio, eravamo un po' timorosi, dovevamo fare meglio".
Il 7 luglio si apsettava di essere a questo punto?
"In una grande squadra bisogna avere ambizione. Vedremo come riusciremo a girare e bisogna dare continuità ai risultati".
Come si migliora con le piccole?
"Si deve migliorare avendo rispetto anche con le piccole. Quando si rientra in campo non si devono subire così tante situazioni da gol da fallo laterale come successo con il Parma".
Paragonabile alla vittoria con la Roma?
"Non è questione di sofferenza, ma che quando c'è da difendere devi essere aggressivo su ogni palla per rendere difficile la vita agli avversari. Quando non abbiamo la palla, non bisogna prendere gol".
Derby finito 0-1 come il suo primo derby...
"Me l'hanno detto dopo la partita. Questa vittoria ci consente di rimanere nelle prime quattro. Cinque punti non erano tanti dalla prima, ma psicologicamente si poteva subire il contraccolpo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan