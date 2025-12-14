Bartesaghi: "Corradi mi aveva chiesto un gol. Devo tanto a questa squadra"
Davide Bartesaghi, oggi in grande spolvero con i suoi primi gol in Serie A, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Sassuolo. Queste le sue parole:
Diventi il più giovane difensore del Milan ad aver segnato da Paolo Maldini:
“Non lo sapevo, mi fa piacere. Devo tanto a questa squadra, ai miei compagni, al mister per la loro fiducia”.
Qual è stato il gol più difficile tra i due?
“Il primo gol. Una palla venuta dall’esterno, avevo tante persone davanti però ci ho creduto e ho chiuso il secondo palo. Poi avevo tutta la porta libera e ho dovuto solo spingerla in porta”.
Cosa ti ha dato il tuo percorso col Milan Futuro?
“È stato molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. L’anno scorso è stato un anno meno bello, però si lavora anche nelle difficoltà e credo siano venuti fuori i miglioramenti e sono felice di questo”.
Ci racconti l’abbraccio con Corradi e Magnanelli dopo i gol?
“Rammarico che non siano tanto serviti per i tre punti c’è, però quell’abbraccio lì… Devo tanto a loro due, soprattutto a mister Corradi che è stato anche un mio mister in Nazionale. L’altro giorno mi ha chiesto “Ma quando me lo fai un gol?”. Ci siamo abbracciati per quello”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan