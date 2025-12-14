Bartesaghi: "Corradi mi aveva chiesto un gol. Devo tanto a questa squadra"

Davide Bartesaghi, oggi in grande spolvero con i suoi primi gol in Serie A, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Sassuolo. Queste le sue parole:

Diventi il più giovane difensore del Milan ad aver segnato da Paolo Maldini:

“Non lo sapevo, mi fa piacere. Devo tanto a questa squadra, ai miei compagni, al mister per la loro fiducia”.

Qual è stato il gol più difficile tra i due?

“Il primo gol. Una palla venuta dall’esterno, avevo tante persone davanti però ci ho creduto e ho chiuso il secondo palo. Poi avevo tutta la porta libera e ho dovuto solo spingerla in porta”.

Cosa ti ha dato il tuo percorso col Milan Futuro?

“È stato molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. L’anno scorso è stato un anno meno bello, però si lavora anche nelle difficoltà e credo siano venuti fuori i miglioramenti e sono felice di questo”.

Ci racconti l’abbraccio con Corradi e Magnanelli dopo i gol?

“Rammarico che non siano tanto serviti per i tre punti c’è, però quell’abbraccio lì… Devo tanto a loro due, soprattutto a mister Corradi che è stato anche un mio mister in Nazionale. L’altro giorno mi ha chiesto “Ma quando me lo fai un gol?”. Ci siamo abbracciati per quello”.