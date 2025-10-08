Bartesaghi impegnato con l'Italia U21: due gare di qualificazione

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Gli impegni di Davide Bartesaghi con l'Italia U21:

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027

Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027