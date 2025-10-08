Bartesaghi impegnato con l'Italia U21: due gare di qualificazione
MilanNews.it
La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.
Gli impegni di Davide Bartesaghi con l'Italia U21:
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027
Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027
Pubblicità
News
“Completamente folle”. I sette problemi, con beffa, legati alla trasferta di Perthdi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 MN - Dall'idea ai fatti: oggi in Lega arriva la proposta del Milan sul tetto massimo al prezzo dei settori ospiti
2 Milan-Como a Perth, De Siervo risponde a Rabiot: "Si scorda che è pagato milioni per giocare a calcio. Il suo datore di lavoro ha spinto per giocare all'estero"
3 Cassano: "Si fa passare Allegri per un fenomeno che entra nella testa, ma non entra nella minchia di niente"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Milan Club Perth: "Milan in Australia? Un sogno. Faccio un appello a tutti i tifosi rossoneri. Per favore vi chiedo..."
Antonio VitielloMilan, l’asticella si è alzata. Rammarico enorme. Serve un rimedio, subito. Perdonato, Cris. L’attacco va rivisto
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com