Valentini su Juventus-Milan 0-0: "Ai punti avrebbero meritato di vincere i rossoneri"
Antonello Valentini, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così lo 0-0 tra Juventus e Milan: "Sono rimasto abbastanza deluso dalla prestazione poco coraggiosa della Juventus. Questo non è l'atteggiamento propositivo che dovrebbe avere una squadra che punta alla vetta della classifica. Per un pelo non è arrivata una sconfitta, dato che se da una parte Gatti ha sfiorato la rete, dall'altra parte c'è stato il rigore di Pulisic sbagliato e due grandi chance cestinate da Leao. Ai punti avrebbe meritato di vincere il Milan. La Juventus ha preso un punto, ma non è la squadra che i tifosi si aspettano, tanto che alla fine sono arrivati i fischi.
Detto questo penso che Tudor abbia comunque le carte per portare avanti gli obiettivi della Juventus. Merita una stagione piena e non si può metterlo in discussione una settimana sì ed una no. Conosce bene l'ambiente e nonostante tutto nello spogliatoio mi sembra ci sia un ambiente sereno. Casomai bisognerebbe chiedersi qualcosa sugli acquisti, dato che David e Openda finora non stanno rispettando le aspettative".
