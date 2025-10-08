Milan-Como a Perth. Ordine: "Danno tecnico in particolare per i rossoneri"

Franco Ordine su Il Giornale ha parlato così di Milan-Como che si giocherà a Perth, in Australia: "Il danno gigantesco allora è squisitamente tecnico. E in particolare per il Milan il quale, a dispetto della corrente narrazione [...], andrà incontro a un dicembre di fuoco (tra coppa Italia infrasettimanale e la partenza per l’Arabia dove disputerà la supercoppa d’Italia) seguito da un gennaio con straordinari [...] e un febbraio scandito dal viaggio andata e ritorno in poche ore per l’Australia. [...]".