Nelle ultime 4 stagioni Leao è sempre andato in doppia cifra di gol e assist

L'inizio di stagione di Rafael Leao non è stato dei migliori. Da quando è rientrato dall'infortunio al soleo il 10 rossonero non è riuscito ad esprimere al meglio le sue potenzialità prima contro il Napoli e poi nell'ultimo turno di campionato a Torino contro la Juventus, dove potremmo dire avere sulla coscienza almeno un paio di occasioni ghiotte che avrebbero permesso al Milan di tornare a casa con 2 punti in più in classifica (ovviamente se concretizzare).

Così non è stato, complice anche una condizione non (ancora) al top. Leao ha bisogno di tempo per tornare al 100%, soprattutto sotto l'aspetto fisico, perché quando lo è è inarrestabile, e i numeri delle ultime 4 stagioni lo confermano. Dal 2021/22, infatti, il portoghese è sempre andato in doppia cifra di gol ed assist, totalizzando 57 gol e 44 assist.