Jordi Alba lascia il calcio e Messi lo saluta citando i suoi assist

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Grazie a te, Jordi. Mi mancherai tantissimo. Dopo così tante avventure insieme, sarà strano guardare a sinistra e non vederti lì. Che numero pazzesco di assist che mi hai regalato in tutti questi anni. Chi mi passerà la palla adesso?" E' il messaggio che Leo Messi ha scritto per il suo amico e compagno di squadra Jordi Alba dopo che lo spagnolo ha annunciato il ritiro a fine stagione.

Messi e il difensore iberico hanno condiviso buona parte delle rispettive carriere, anche ora giocano insieme nell'Inter Miami. Anche Sergio Busquets, un altro dei migliori amici di Alba, lo ha elogiato: "Congratulazioni Jordi per la tua straordinaria carriera. È stato un piacere e un dono poter condividere così tanti momenti insieme, dentro e fuori dal campo. Ti auguro sempre il meglio e, soprattutto, continua a condividere momenti con la tua famiglia". (ANSA).