MN - MIlan CLub Perth su Furlani: "Persona molto disponibile, ci ha lasciato un bel ricordo"

Milan-Como di Serie A Enilive si giocherà per la prima volta nella storia fuori dall'Italia, a Perth, in Autralia. Di questa decisione così controversa e divisa ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il presidente del Milan Club Perth Gianni Jamal Nasri.

Che rapporto avete con il Club? Abbiamo visto delle foto con Giorgio Furlani in Australia...

"Lui è una persona molto disponibile, ci ha lasciato davvero un bel ricordo. È uno che rappresenta il Milan eppure era alla portata di tutti, parlava con tutti, disponibile con tutti. Quindi quando ho avuto questo approccio con lui è sembrata davvero una persona normalissima, non un CEO del Milan. Ma era veramente alla portata di tutti, e le persone hanno visto in lui una bella persona che rappresenta il Milan".